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Антисанитария стала причиной закрытия детского досугового центра в Сочи

Антисанитария стала причиной закрытия детского досугового центра в Сочи

Суд в Сочи по иску прокурора Хостинского района города приостановил работу детского досугового центра, - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ходе проверки было установлено, что в детском центре на ул. Коммунальной работали ясли, средняя и старшая группа, однако в центре не было спецпомещений, санитарные комнаты групп не соответствовали требованиям, сотрудники не дезинфицировали игрушки, а также не было бактерицидных очистителей воздуха, - передает "АиФ-Юг".

Также в центре не было столовой и спальной зоны, отсутствовали эвакуационные выходы. Материалы проверки послужили поводом для обращения в суд.

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