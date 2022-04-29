Лавров: следует придерживаться заявлений "пятерки" Совбеза ООН о недопустимости ядерной войны

29 апр. 22:39

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает необходимым придерживаться заявлений постоянных членов Совбеза ООН о недопустимости ядерной войны. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Чтобы убедиться, что это так, Запад должен дисциплинировать наших украинских и польских коллег, которые не видят никакой опасности, жонглируя такими опасными словами", - цитирует дипломата "Интерфакс".

Лавров также заявил, что российская сторона не считает, будто воюет с НАТО.

"Это стало бы еще одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали (риски ядерной войны - ред.", - указал глава МИД РФ.

Дипломат посетовал, что сам альянс при этом считает, что воюет с РФ.