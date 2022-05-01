Станет ли Иран региональным электроузлом

В свете недавней договоренности о слиянии электросетей Ирана и Катара Тегерану необходимо расширять свою энергетическую дипломатию и использовать электроэнергетический сектор для укрепления экономического сотрудничества и региональной безопасности на Ближнем Востоке, рекомендует Carnegie Endowment.

В ходе февральского визита иранского президента Эбрахима Раиси в Катар две страны согласились соединить свои электросети. Сейчас электрическая сеть Ирана соединена с иракской, азербайджанской, армянской, туркменской, афганской и пакистанскими сетями. Энергопотребление в Катаре одно из самых высоких в мире (15316 кВт/ч на человека в год), а иранские электрические мощности - производственные и распределительные - составляют всего 90000 МВт.

Соединение сетей расширяет возможности центра управления, что позволяет увеличить рабочую нагрузку системы. В результате, у Ирана и Катара появится возможность обмениваться энергией в соответствии со своими потребностями и сезонными пиками. Слияние энергосистем Ирана и Катара - это шаг навстречу усилению энергетической дипломатии, однако без снятия санкций и привлечения иностранного капитала, Тегеран не сможет полноценно использовать потенциал своего энергетического сектора. Другими словами, у страны не будет возможности усилить влияние на международной арене.

Увеличение энергетического экспорта и внутренней электрогенерации было одной из главных целей Пятилетнего плана развития страны на 2016-2021 годы. Согласно плану, правительство намеревалось превратить Иран в региональный электроузел к концу прошлого года посредством слияния с энергосетями соседних государств. Энергетические эксперты считают, что без соответствующего инвестирования в развитие инфраструктуры для экспорта электроэнергии в соседние страны, цели достичь крайне сложно. Хотя правительство и заявляет, что хочет как можно активнее использовать электроэнергетический сектор, оно недостаточно инвестирует для того, чтобы стать привлекательным поставщиком. Электросети зачастую не ремонтируются, а на электростанциях не хватает топлива.

Глава Центра развития технологий передачи больших объемов энергии Хомаюн Брахмандпур задается вопросом: ”Почему у нас нет долгосрочной стратегии и дорожной карты для заинтересованных в региональном электрическом секторе сторон, которые позволили бы нам стать электроузлом?” В свою очередь аналитик Пайям Багери указывает на важность становления Ирана в качестве регионального энергетического хаба для удовлетворения как внутренних потребностей, так и спроса других региональных стран.

Иранская энергетическая дипломатия неприменима и нецелесообразна в области электричества. В регионе несколько стран уже соединили свои энергетические системы: Египет и Саудовская Аравия, Иордания и Ирак. Компания Siemens подписала соглашение с Афганистаном по превращению страны в электроузел Центральной Азии. ОАЭ, в свою очередь, инвестируют в ядерную энергетику и соответствующий экспорт. Учитывая неспособность Ирана продавать нефть в текущих обстоятельствах, экспорт электроэнергии может укрепить национальную валюту.

Слабая энергетическая дипломатия не дает стране играть более важную роль в обеспечении электроэнергией соседних стран, в том числе и Катара, несмотря на огромный потенциал.

Администрация Раиси должна также усиливать долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны и предоставлять условия для привлечения капитала и технологий, необходимых для электрического сектора. Если Ирану удастся увеличить передачу электроэнергии другим ближневосточным странам, экономическое сотрудничество и региональная безопасность будут лишь усилены.