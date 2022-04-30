Нефть растет на фоне готовности ФРГ присоединиться к эмбарго против России

В ФРГ нефтяные цены выросли после того, как немецкое правительство сигнализировало о своей готовности присоединиться к другим странам-членам ЕС с целью ввести эмбарго на российский нефтяной экспорт.

Как отмечает The Epoch Times, цены на нефть марки Brent выросли на $2,27 до $107,59 за баррель, американский бенчмарк West Texas Intermediate подорожал на $3,34 до $105,36 за баррель. Ранее Германия отвергала идею нефтяного эмбарго, поскольку в значительной степени зависит от импорта российской нефти, которая поддерживает экономику страны. Однако несколько дней назад немецкое правительство заявило о возможности пересмотра своей позиции по поводу присоединения к общеевропейскому запрету на российский энергоноситель в ближайшем будущем.

”Сегодня я могу заявить о том, что Германия справиться с нефтяным эмбарго”, - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, отвечая на вопросы репортеров в Польше.

Среди всех европейских государств Германия - одно из наиболее сильно зависящих от российской нефти. Корни текущего энергетического кризиса государства уходят в начало 2010-х, когда Германия решила отказаться от ядерной энергетики после аварии на японской АЭС Фукусима.

Одновременно с этим Германия работала над укреплением энергетического партнерства с Россией посредством строительства в Балтийском море трубопроводов ”Северный поток” в обход бывших советских государств-буферов. Таким образом Германия напрямую получала природный газ, а Россия обеспечила себе серьезный рычаг влияния в самом сердце Европы.

Ситуация в Германии резко отличается от положения соседней Франции, которая на 70% обеспечивает свои потребности за счет ядерной энергетики. Германии пришлось отказаться от собственных АЭС под давлением защитников окружающей среды, а Франции - значительно урезать свою ядерную программу. Тем не менее Париж сегодня обладает относительной энергетической независимостью по сравнению с другими европейскими государствами, а Берлину приходится участвовать в геополитических переговорах и санкциях на фоне российской спецоперации в Украине.

В начале кризиса треть внутреннего нефтяного спроса Германии удовлетворялась за счет России. С тех пор страна снизила свою зависимость от российской нефти. Хабек заявил, что в марте всего 25% нефти поступило в Германию из России. По его данным, сейчас всего 12% нефти доставляется из России, и вся она перерабатывается на одном НПЗ на северо-востоке страны.