Зависимость от Китая подрывает американскую экономику

Скачок торгового дефицита Америки в первом квартале года привел к падению внутреннего валового продукта (ВВП) на 1,4% в годовом исчислении, сообщает министерство торговли США. Консенсус-прогноз предусматривал однопроцентный рост. Значительное увеличение объемов американского импорта снизило годовой ВВП на 3,2%, отражая растущую зависимость США от Китая.

Asia Times называет происходящее беспрецедентным. В истории еще не было страны, которая жила бы за счет импорта из объявленного стратегическим соперником государства. Торговый дефицит Америки вырос до $125 млрд в марте, то есть до рекордных $1,5 трлн в год. К концу 2021 года чистая международная инвестиционная позиция Америки составила $18 трлн, что примерно равно общему торговому дефициту за последние 30 лет.

Китайский экспорт в США в марте составил $675 млрд с учетом сезонных колебаний. Этот показатель на 60% выше, чем в августе 2019 года, когда администрация Трампа ввела санкции на китайские товары.

Арифметика американской международной зависимости очевидна. Расходы на личное потребление выросли после инфляции на 2% в годовом исчислении, как и в предыдущие два квартала. Производство товаров снизилось незначительно. Объем предоставляемых услуг соответствовал росту потребления. Снижение производства и рост потребления привели к увеличению импорта.

Рост спроса, поддержанный правительственными трансфертными платежами, а также нехватка внутренних производственных мощностей спровоцировали серьезный рост цен на товары длительного пользования. В первом квартале года с учетом ВВП стоимость таких товаров выросла на 10% в годовом исчислении.

Американские производители не могут удовлетворить спрос на товары. Они сталкиваются с хронической нехваткой рабочей силы. По данным Национальной ассоциации промышленников, в обрабатывающей промышленности к 2030 году дефицит рабочих мест может составить 2,1 млн.

В результате, производственные пробелы заполняются импортом, в частности, из Китая.