Что даст всеобъемлющее транспортное соглашение России с Ираном

Россия и Иран заключили всеобъемлющее соглашение о расширении сотрудничества в сфере транспорта. Документ был подписан министром транспорта РФ Виталием Савельевым и министром транспорта и городского развития Ирана Ростамом Касеми по итогам визита последнего в Москву.

Как отмечает Tehran Times, Касеми обсудил с российским коллегой широкий спектр тем, в том числе завершение ранее достигнутых договоренностей в сфере железнодорожного, морского, автомобильного и воздушного транспорта. В ходе встречи Савельев указал на развивающиеся отношения между Москвой и Тегераном, а также выразил надежду, что с подписанием этого соглашения двустороннее сотрудничество в сфере транспорта получит дальнейшее развитие.

Министр транспорта России также заявил, что международный транспортный коридор "Север - Юг" может стать основой для расширения сотрудничества между Россией, Ираном, Центральной Азией и Кавказом, и что для реализации масштабного проекта необходимо соглашение.

Он также выразил надежду, что обе стороны будут сотрудничать в скорейшем завершении строительства железной дороги Решт - Астара. Указав, что Россия рассматривает ИРИ как транзитный торговый центр в регионе, Савельев сказал: "С завершением строительства железнодорожных линий в Иране, особенно участка Решт-Астара, Северная Европа будет соединена с Индийским субконтинентом, так что страны, через которые проходит маршрут, в том числе Иран и Россия, получат огромные доходы от транзита".

Касеми выразил готовность иранского правительства к расширению связей: "Если Иран и Россия будут тесно сотрудничать, санкции США и Запада против этих двух стран не возымеют никакого эффекта". По его словам, развитие транспортных отношений между двумя странами стало предпосылкой для расширения торговых связей. Также Касеми заявил, что Иран приветствует любые договоренности между двумя странами в сфере транспорта: "Торговые обмены между двумя странами и российский экспорт в другие страны через Иран могут стать предметом новых соглашений, причем такие соглашения могут быть реализованы в кратчайшие сроки".