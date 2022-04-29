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В Дагестане приведут в порядок особо охраняемое озеро Аджи

adjipapas.ru

Власти Дагестана намерены в ближайшие три года полностью восстановить озеро Аджи (Папас) на границе Каякентского и Дербентского районов республики, - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

"В рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на период 2022-2024 годов запланирована расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Дагестана",- говорится в сообщении, передает ТАСС.

Планируемые работы позволят восстановить экологическое состояние водного объекта, обеспечить благоприятные условия среды обитания животных, а также условия отдыха населения.

ФОТО adjipapas.ru
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