В Дагестане приведут в порядок особо охраняемое озеро Аджи

29 апр. 22:29

Власти Дагестана намерены в ближайшие три года полностью восстановить озеро Аджи (Папас) на границе Каякентского и Дербентского районов республики, - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

"В рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на период 2022-2024 годов запланирована расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Дагестана",- говорится в сообщении, передает ТАСС.

Планируемые работы позволят восстановить экологическое состояние водного объекта, обеспечить благоприятные условия среды обитания животных, а также условия отдыха населения.