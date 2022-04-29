Дербентские коммунальщики отравили 24 тонны осетровых

29 апр. 22:14

Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства подало в суд на муниципальное унитарное предприятие (МУП) "Дербент 2.0" за сброс неочищенных вод в Каспийское море и причинение ущерба рыбным запасам.

МУП выбросило неочищенные воды в трех местах – на улицах Ленина, Строительная и Тагиева. За это предприятию был выписан штраф, а ходе научной экспертизы установили вред, который МУП нанесло биоресурсам, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства.

"В результате повышения концентрации взвеси и токсикантов изменился гидрохимический состав воды, что повлекло уничтожение кормовой базы. Ущерб рыбным запасам, причиненный от действий нарушителя, составил 24 т водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении территориального управления Росрыболовства, передает "АиФ-Дагестан".

Для компенсации негативных последствий МУП "Дербент 2.0" было рекомендовано выпустить 173 тыс экземпляров молоди русского осетра, но предприятие отказалось это сделать. Теперь компенсацией причиненного им вреда будет заниматься Арбитражный суд Дагестана.