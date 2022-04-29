РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Uniper продолжит платить за российский газ в евро, но...

Uniper продолжит платить за российский газ в евро, но...

Германский концерн Uniper продолжит платить за российский газ в евро, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ее представитель пояснил, что компания рассматривает как возможную систему оплату, которая была бы совместима как с санкционным правом, так и с российским указом.

"Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро", - цитирует пресс-службу РИА Новости.

Уточняется, что концерн ведет переговоры с контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты, идут тесные консультации и с правительством ФРГ.

895 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version