Uniper продолжит платить за российский газ в евро, но...

29 апр. 21:21

Германский концерн Uniper продолжит платить за российский газ в евро, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ее представитель пояснил, что компания рассматривает как возможную систему оплату, которая была бы совместима как с санкционным правом, так и с российским указом.

"Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро", - цитирует пресс-службу РИА Новости.

Уточняется, что концерн ведет переговоры с контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты, идут тесные консультации и с правительством ФРГ.