Комсомольский парк Пятигорска пополнился Аллеей городов-побратимов

29 апр. 21:48

В Комсомольском парке ставропольского Пятигорска высадили Аллею городов-побратимов, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В Пятигорске появилась аллея городов-побратимов. На территории Комсомольского парка был установлен памятный знак с названиями породненных городов и высажены деревья", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В аллее девять слив "Писсарди" – они символизируют Пятигорск и его города-побратимы: Панагюриште (Болгария), Дубьюк (США, штат Айова), Шверте (ФРГ, земля Северный Рейн-Вестфалия), Трикала (Греция), Хевиз (Венгрия), Кочин (Индия, штат Керала), Дилижан (Армения), Дэчжоу (КНР, провинция Шаньдун).

"Сегодня, когда многие западные страны прекращают побратимские связи, эти деревья станут символом того, что мы в Пятигорске продолжаем укреплять нашу дружбу, и не отказываемся от народной дипломатии", - процитировали в горадминистрации слова главы города Дмитрия Ворошилова.