МИД Турции провел "воспитательную работу" с послом ФРГ

29 апр. 21:32

Министерство иностранных дел Турции сегодня вызвало "на ковер" посла Германии Юргена Шульца.

"После того, как сегодня министерство иностранных дел Германии вызвало нашего посла в Берлине по поводу дела правозащитника Османа Кавалы, посол Германии в Анкаре Юрген Шульц был вызван в МИД Турции заместителем министра и директором по делам ЕС Фаруком Каймакджи. Послу Шульцу довели, что мы осуждаем вызов нашего берлинского посла в министерство иностранных дел по делу", - передает ТАСС.

Также послу Шульцу было пояснено, что обвинительный приговор, вынесенный независимым турецким судебным органом, не может быть оспорен ни одним учреждением, органом власти или страной. Также ему напомнили о закрепленном Венской конвенцией принципе невмешательства во внутренние дела, - отметил собеседник.