Голикова призвала не допустить роста заболеваемости коронавирусом после праздников

29 апр. 21:05

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала предпринять все требующиеся меры, чтобы избежать роста заболеваемости COVID-19 после майских праздников. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Заместитель председателя правительства провела заседание штаба в преддверии майских праздников, в нем участвовали все регионы РФ.

"Важно предпринять все необходимые профилактические меры, чтобы обезопасить наших граждан и не допустить подъема заболеваемости коронавирусом после длительных выходных и праздничных дней", - цитирует Голикову ТАСС.

Она отметила, что заболеваемость коронавирусом в последние 10 недель снижается, но отмечается и замедление темпов этого снижения.