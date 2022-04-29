Лайнеры "Ямала" свяжут Новый Уренгой и Минводы

29 апр. 21:05

Уже со 2 мая по маршруту Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) и Минеральные Воды (Ставропольский край) начинает полеты авиакомпания "Ямал", - сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

"Со 2 мая открывается регулярное направление из Нового Уренгоя в Минеральные Воды. На сегодняшний день это единственный прямой авиамаршрут, который будет выполняться два раза в неделю. Вылет из Нового Уренгоя будет проводится по понедельникам и четвергам в 13:05, прибывать в Минводы лайнер будет в 15:50 (время местное)", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Полеты продлятся до 30 сентября и будут совершаться на Sukhoi Superjet-100 вместимостью до 93 посадочных мест.

Также с 4 мая "Ямал" открывает авиасообщение между Минеральными Водами и Салехардом.