Помогут ли Украине немецкие "гепарды"?

Германия была одной из стран, которая до последнего не хотела обострения ситуации в Украине. Перед самой российской спецоперацией канцлер ФРГ Олаф Шольц стал последним европейским лидером, побывавшим в Кремле. Он, как и французский президент Эмманюэль Макрон, уговаривал российского коллегу Владимира Путина не начинать военные действия. Но, похоже, на тот момент уже было поздно. Госдума уже внесла предложение о признании ДНР и ЛНР, и визит Шольца оказался символическим.

После эскалации на Украине настроения у бундесправительства поменялись. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которую, к слову, уже ловили на плагиате, пригрозила "разрушить" российскую экономику. Немцы действительно примкнули ко всем санкциям Запада против российских банков и товаров. Немецкие компании Adidas, Henkel, BMW, Mercedes, Continental и другие начали уходить из России. Газопровод "Северный поток-2", который Меркель с таким трудом уберегла от санкций США, в итоге был достроен, но так и не был запущен. Однако даже со столь жесткими мерами правительство Шольца выглядело гораздо умереннее на фоне союзников по НАТО и ЕС.

В отличие от США и республик Прибалтики, которые отказались от российской нефти, немцы не спешили с нефтяным эмбарго, не говоря уже про газ. Также осторожно они вели себя в вопросах тяжелого вооружения. Если поляки, чехи, англосаксы начали поставлять Украине БМП, БТРы, старые советские ПВО и вертолеты, а также противокорабельные ракеты, то Германия ограничилась лишь переносными противотанковыми гранатометами. Союзники и украинский посол в Берлине Андрей Мельник требовали, чтобы бундесвер срочно передал танки "Леопард" и зенитки "Гепард". Шольц сопротивлялся. Но после событий в Буче в начале апреля на него начали давать уже и внутри страны. Шольца начали обвинять в нерешительности в противодействии "российской агрессии". Рейтинг канцлера резко упал, а партнеры по коалиции из партии зеленых и свободных демократов потребовали срочно передать Украине тяжелое вооружение.

Этим "мятежникам на корабле" помогла и оппозиция, в которую после последних выборов в бундестаг ушла партия Ангела Меркель. Лидер ХДС Фридрих Мерц инициировал в бундестаге голосование в пользу поставок тяжелой техники Киеву, и эту резолюцию поддержало большинство немецкого парламента. 26 апреля немцев осадили натовцы. На военной базе США в Рамштайне – место выбрано не случайно – глава Пентагона собрал коллег из 40 стран для координации военной помощи Украине. Сразу после встречи министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт поспешила объявить, что Германия все-таки решилась отправить Украине самоходные зенитные установки "Гепард".

"Гепард" - что-то среднее между танками и БМП. Зенитная установка предназначена для прикрытия сухопутных войск и может уничтожить воздушные цели на расстоянии от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, а также наземные цели на расстоянии до 4,5 км. То есть, по сути, "Гепарды" будут целиться как по российским наземным силам, включающим танки и пехоту, так и по вертолетам и истребителям. Получив эти средства, Украина сможет сдерживать ВС России и в воздухе, и на земле.

Почему немцы именно сейчас решили направить такие системы? На самом деле не только из-за давления в бундестаге от НАТО, Украины и общественного мнения. Просто чисто стратегически, как говорят многие военные эксперты, в боях на киевском, черниговском направлении в Сумах и на первом этапе спецоперации танки и тяжелые системы были бесполезны. Украинским войскам было проще отстреливаться из домов и из-за деревьев при помощи ПТУРов и ПЗРК. Но когда Россия объявила главной целью "зачистку" Донбасса, бои перенеслись на открытую местность. Здесь побеждает тот, кто имеет преимущество в тяжелой технике, танках и авиации. Основные силы ВСУ и нацбатальонов Украины – примерно 200 тысяч - сосредоточены именно здесь, поэтому для Украины это решающая битва. Если они проиграют, то лишатся, можно сказать, всей армии. Европа и США не хотят этого. Германия при всем прагматизме - тоже.

Вслед за зенитками или даже одновременно немцы могут поставить Украине БМП "Пума", бронемашины "Боксер", БТР "Фукс", и даже танки "Леопард". Новые немецкие поставки Украине не единственная поддержка. Британцы готовят ПЗРК Starstreak, США – новые 155-миллиметровые гаубицы, Польша – танки Т-72 и так далее. Все они пытаются укрепить боеспособность Украины. Приведет ли поддержка Запада к затягиванию российской спецоперации, покажет время. Но с западным оружие ВСУ будут действовать увереннее. Между тем, в России считают, что вооружение Украины западными странами ведет лишь к затягиванию войны.