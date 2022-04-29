Спасатель пострадал на месте ДТП в Ереване

29 апр. 20:42

Сотрудник МЧС пострадал при оказания помощи на месте ДТП в Ереване, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что в 15:57 был получен сигнал о том, что перед ТЦ "Далма Гарден Мол" случилась авария, пассажиры заблокированы в салоне.

Оказалось, что столкнулись Ford Transit и Mercedes-Benz 190. До прибытия сотрудников МЧС водителя Mercedes госпитализировали, одного пассажира извлекли из машины.

Спасатели разблокировали еще двух пассажиров, которых также доставили в больницу.

Во время операции пострадал один спасатель.