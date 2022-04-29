СМИ: страны ЕС соберутся для одобрения поэтапного эмбарго на российскую нефть

29 апр. 20:43

Страны ЕС в скором времени могут одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть, - пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

"Страны ЕС, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе", - говорится в сообщении газеты, передает РИА Новости.

Постпреды стран Евросоюза должны встретиться в среду, а окончательное одобрение нового пакета мер ожидается к концу следующей недели.

Эмбарго на нефть - это самая значимая мера в шестом пакете санкций против России, отмечает газета, добавляя: пакет мер будет также включать санкции против крупнейшего банка России "Сбербанка", который до сих пор не был затронут санкциями, а также дополнительные меры против высокопоставленных россиян.