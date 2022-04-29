Дагестанских энергетиков заподозрили в многомиллионных хищениях

29 апр. 20:30

Руководство частной дагестанской энергосбытовой компании заподозрили в хищении десятков миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе республиканского управления СК России.

Должностные лица организации, не имея договорных отношений с гарантирующим поставщиком "Россети Северный Кавказ", через подконтрольное компании похитили около 50 млн рублей за потребленную электроэнергию. Произошло это в период с декабря 2021 по февраль 2022 года, - установило следствие, передает "АиФ-Дагестан".

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, банковские счета организации арестованы.