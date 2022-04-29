Житель Нур-Султана сдал в полицию винтовку деда XIX века

29 апр. 20:28

Французскую винтовку образца 1886 года добровольно сдал правоохранителям житель Нур-Султана, передает Polisia.kz.

По его словам, она досталась ему от покойного деда и долгое время хранилась в доме,

В полиции уточнили, что оружие марки Manufacture d'Armes de Saint-Étienne - французская магазинная винтовка, первый в мире принятый на вооружение образец нарезного оружия под патрон с бездымным порохом.

Кроме того, в 1989 году она впервые в мире получила патрон с пулей оживальной формы (с заостренным носиком и скошенной задней частью).

До второй половины 1930-х годов эта винтовка оставалась штатным оружием французской пехоты.

В Нур-Султане проходит акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За добровольную сдачу вооружения горожан ждет выплата из республиканского бюджета, в сумме от десяти до ста месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия.