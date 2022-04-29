В хадж в Мекку и Медину поедут 4550 жителей Дагестана

29 апр. 20:07

Более 4,5 тыс жителей Дагестана смогут в этом году отправиться в паломничество к святыням ислама в аравийских Мекке и Медине, - сообщил генеральный директор хадж-оператора Дагестана "Марва-Тур" Булат Курбанов.

"Дагестан получил квоту на 4 550 человек, это самая большая квота в России. Предварительную запись на хадж мы вели последние полторы недели, за это время приняли большое количество заявок, практически вся квота для нашего региона уже заполнена", - рассказал Курбанов, передает ТАСС.

Накануне заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ муфтий Рушан Аббясов сообщил, что в нынешнем году в хадж смогут отправиться более 11 тыс паломников из России - квоты всем снижены примерно вдвое, хотя большое количество заявок перешло на этого год с прошлых лет, когда паломники не могли отправиться в хадж из-за пандемии.