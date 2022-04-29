СМИ: на телеэкраны в Латвии возвращаются пять российских телеканалов

29 апр. 19:48

Латвийский суд отменил решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) о запрете на показ пяти российских развлекательных телеканалов, - сообщил глава NEPLP Иварс Аболиньш.

"Суд решил применить временное урегулирование и вернуть в латвийское информационное пространство программы THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music, включенные в список санкций OFAС (Управление по контролю за иностранными инвестициями США)", - написал Аболиньш в одной из соцсетей, отметив, что NEPLP не согласен с решением суда и собирается его оспорить, передает РИА Новости.

NEPLP принял решение временно запретить показ этих телеканалов в связи с тем, что OFAC наложило санкции на Газпромбанк, владельца медиа-холдинга Газпроммедиа, который является прямым или косвенным владельцем телевизионных программ, попавших в Латвии под запрет.

"В ходе рассмотрения дела в суде было установлено, что эти телеканалы не подпадают под санкции OFAC. Также суд не установил признаков угрозы национальной безопасности или общественным интересам от распространения этих программ, - сообщает Delfi.lv.