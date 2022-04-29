Фермеров уберегли от града в четырех районах на востоке Грузии

29 апр. 19:37

Специалисты не допустили образования града в четырех муниципалитетах региона Кахети, такое сообщение распространила пресс-служба Минобороны Грузии.

Это было сделано в результате эффективной работы противоградовой системы Государственного военного научно-технического центра "Дельта".

Уточняется, что накануне в муниципалитетах Телави, Сагареджо, Кварели и Гурджаани возникли градоопасные облачные массы, причем прогнозировался град размером 35 мм.

"Обработана территория площадью около 204 кв км", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

В Минобороны заверили, что Департамент управления противоградовой системой ведет круглосуточный мониторинг.