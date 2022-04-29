Через пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр пошли первые грузовики

29 апр. 19:28

Через автомобильный пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном сегодня заработало движение грузового транспорта, - сообщает Минтранс России.

"Он находится на границе с Азербайджаном, в створе международного транспортного коридора "Север-Юг". Объект имеет важное стратегическое значение для обеспечения транспортировки грузов и развития внешней торговли", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Благодаря открытию движения грузового транспорта через этот пункт пропуска между Россией и Азербайджаном укрепятся торгово-экономические связи, оптимизируется транспортно-логистическая система и увеличатся объемы грузоперевозок в южном направлении, - добили в Минтрансе России.