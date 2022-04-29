РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Воможное убийство матери сыном расследуют в Карачаево-Черкесии

Воможное убийство матери сыном расследуют в Карачаево-Черкесии

Страшное убийство женщины, совершенное в ауле Верхняя Теберда, расследуют в Карачаево-Черкесии, такое сообщение распространило СУ СКР по республике.

Как установило следствие, накануне вечером женщина и ее молодой сын начали ссориться, словесный конфликт вылился в драку, в ходе которой молодой человек убил мать кухонным ножом.

Затем убийца, его сестра и несовершеннолетний брат вынесли тело во двор и сожгли его, полагает следствие.

Скрыв следы преступления, они попытались сбежать на автомобиле, но были задержаны на въезде в Черкесск.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

1055 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version