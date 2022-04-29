Подозреваемый в ранении сослуживца военный задержан в Армении

29 апр. 18:57

В Армении по факту смерти солдата-срочника задержан его сослуживец, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета РА.

Военнослужащий одной из частей ВС Армении был смертельно ранен из огнестрельного оружия 28 апреля, примерно в 19:20, по предварительным данным, - в результате выстрела, сделанного сослуживцем.

Раненый рядовой умер по дороге в больницу, передает Sputnik Армения.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 373 (Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами и представляющими повышенную опасность для окружающих предметами, материалами и веществами) УК РА.

Сослуживец погибшего, подозреваемый в нарушении правил обращения с оружием, которое повлекло за собой смерть, был задержан сегодня.