Хабиб Нурмагомедов поздравил британского боксера с победой

29 апр. 18:46

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в своих социальных сетях, в котором поздравил британского боксера Тайсона Фьюри с победой в бою с соотечественником Диллианом Уайтом.

"Отличное выступление, чемпион. Мои поздравления", - написал Нурмагомедов.

В ночь с 23 на 24 апреля в Лондоне состоялся бой Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде.

Напомним, свой последний бой Хабиб Нурмагомедов провел 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Тогда он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг). После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.