Две жизни унесла попытка ограбить майнинговую ферму в Абхазии

29 апр. 18:36

Двумя смертями окончилась попытка похищения аппаратов для майнинга криптовалюты в одном из сел Очамчырского района Абхазии, такое сообщение распространила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"Прокуратура Очамчырского района возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения и убийства в селе Тамыш Очамчырского района, произошедшего в ночь на пятницу", - цитирует его ТАСС.

Как установило предварительное расследование, накануне в 23:30 мск Вальтер Шаматава (1974 года рождения) в сопровождении минимум одного преступника, взяв автоматическое оружие неизвестного образца, решили украсть аппараты по добыче криптовалюты и атаковали дом Тенгиза Рацбы.

Однако хозяин оказал сопротивление. Тогда преступники стали наносить ему телесные повреждения, началась перестрелка, в ходе которой смертельные ранения получили Шаматава и родной брат хозяина - Тамази Рацба.

Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 159 ("Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере"), ч. 2 ст. 99 ("Убийство") и ч. 1 ст. 217 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК Абхазии.