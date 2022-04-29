СМИ: в Ставрополе сегодня снова искали телефонные "бомбы"

29 апр. 18:28

Представители спецслужб Ставрополя сегодня не нашли взрывных устройств в аэропорту и пяти торговых центрах города, - сообщает АТВмедиа со ссылкой на мэрию Ставрополя.

Анонимное письмо о "бомбах" поступило на электронную почту управления образования краевой столицы. Неизвестные указывали на ТЦ "Европейский", "Космос", "Триумф", "Галерея", "Москва", а также на Международный аэропорт "Ставрополь" имени А.В. Суворова, - передает "АиФ-Ставрополье".

Сотрудники служб экстренного реагирования оперативно вывели людей из зданий. При проверке выяснилось, что угрозы для жизни людей нет, а сообщения о минировании - ложные.