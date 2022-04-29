Климатическое лето придет в Россию в конце мая

29 апр. 18:22

Климатическое лето в центральной части России наступит в последние дни мая. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, начало мая ожидается холодным, а во второй декаде месяца показания термометров всего на пару градусов превысят многолетние значения метеостатистики.

В "Фобос" отмечают, что в двадцатых числах погода в центральной части России будет соответствовать средним показателям мая. Так, дневная температура составит плюс 16-21 градусов, а ночная - плюс 5-10 градусов.

По словам синоптиков, климатическое лето, то есть переход среднесуточной температуры воздуха через плюс 15 градусов и выше, произойдет лишь в последние дни месяца, передает РИА Новости.