Чиновник пытался нажиться, закрыв глаза на незаконный балкон, в Ереване

29 апр. 18:13

В Ереване задержан сотрудник мэрии, подозреваемый в получении взятки, об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как следует из материалов дела, житель дома по адресу Баграмяна, 47 самовольно установил балкон, сделанный из металлоконструкций.

Чтобы избежать демонтажа и штрафа в 2 млн драмов, он договорился с главным специалистом управления градостроительства и земельного контроля о взятке в 300 тыс драмов (примерно $600), они должны были встретиться в мэрии накануне.

В тот же день чиновник в принадлежащем ему "Ниссане" получил от хозяина балкона 300 тыс драмов, после чего был подвергнут приводу и доставлен в полицию, пишет Sputnik Армения.

Открыто уголовное дело, в рамках которого задержаны главный специалист и глава третьего территориального отдела. Дело передано в Антикоррупционный комитет.