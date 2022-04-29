В азербайджанском футболе сохранили действующий лимит на легионеров

29 апр. 18:10

В азербайджанской футбольной премьер-лиге (АЗПЛ) сохранили действующий лимит на легионеров по системе "6+5". Такое решение было принято на состоявшемся 29 апреля заседании Исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Участники заседания также упразднили возрастной лимит в АЗПЛ на молодых футболистов и сохранили нынешнее количество замен в АЗПЛ.

Кроме того, со следующего клубы смогут включать в заявку до 14 легионеров, а с сезона 2023/24 - 12 легионеров. За каждого дополнительного легионера необходимо будет сделать взнос в размере 50 тыс манатов.

Помимо этого, было решено, что с сезона 2022/23 в первом дивизионе Азербайджана по футболу будут выступать Имишли", "Мингячевир" и "Араз-Нахчывыан", передает Azerisport.com.