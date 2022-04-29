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Президент Киргизии утвердил назначение нового министра иностранных дел

Президент Киргизии утвердил назначение нового министра иностранных дел

Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня подписал указ о назначении Жээнбека Кулубаева руководителем внешнеполитического ведомства республики, - сообщили в пресс-службе главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Кулубаев назначен министром иностранных дел Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 22 апреля Жапаров освободил Руслана Казакбаева от должности министра иностранных дел. Бывший министр дважды возглавлял внешнеполитическое ведомство. Первый раз - в 2010-2012 годах, во второй - с 2020 до 2022 года. Причины отставки Казакбаева не сообщаются.

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