Непогода снова закрыла "Верхний Ларс" для грузовиков

29 апр. 17:51

Дорожные власти Грузии вновь приостановили движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запрещено движение для большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 16:40 мск", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ограничения вводятся до особого распоряжения.