Казахстан и Киргизия нацелились на товарооборот в $2 млрд

29 апр. 17:49

Киргизия и Казахстан планируют в ближайшей перспективе увеличить объем товарооборота до $2 млрд в год. Об этом заявил глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров на десятом заседании двустороннего межправительственного совета в Бишкеке.

Он подчеркнул, что по итогам 2021 года объем взаимной торговли составил $1 млрд, увеличившись на 35%. По словам Жапарова, добиться увеличения товарооборота до $2 млрд можно в том числе с помощью строительства индустриального торгово-логистического центра на киргизско-казахстанской границе.

В свою очередь, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что поставленная ранее президентами двух стран цель увеличить товарооборот до $1 млрд достигнута. "Убежден, что принятые сегодня решения внесут весомый вклад в дальнейшее развитие и углубление полноформатного сотрудничества между нашими странами", - цитирует его ТАСС.

По итогам заседания стороны подписали протокол, в котором говорится о необходимости активизировать инвестиционное сотрудничество и возможности строительства индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Ак-Тилек" (Киргизия) и "Карасу" (Казахстан). Также принято решение рассмотреть возможность "обмена опытом и реализации проектов в области IT-технологий, коммуникаций, электронного правительства, подготовки, повышения квалификации IT-специалистов".

Следующее заседание межправительственного совета пройдет в 2023 году в Казахстане.