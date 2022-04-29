В МИД России рассказали об ответных мерах против Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов

29 апр. 17:36

Россия приняла ответные меры в связи с присоединением Исландии, Норвегии, а также датских автономий Гренландии и Фарерских островов к санкциям Евросоюза против РФ, предусматривающим в том числе персональные ограничения против российских официальных лиц. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем уточняется, что встречные меры вводятся в отношении девяти представителей Исландии, 16 - Норвегии, трех - Гренландии и трех - Фарерских островов.

Всем им запрещен въезд на территорию России.

"В ответный российский "черный список" внесен ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторые общественные деятели, активно продвигающие антироссийскую риторику и участвующие в формировании и проведении политики, направленной против нашей страны", - пояснили в министерстве.