Макрон созвонится с Зеленским

29 апр. 17:36

Вечером 29 апреля президент Франции Эммануэль Макрон собирается провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в ходе поездки в департамент Верхние Пиренеи.

"Я переговорю с президентом Зеленским сегодня вечером. Ситуация по-прежнему вызывает у нас беспокойство", - приводит слова французского лидера ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

Напомним, в начале февраля президент Франции Макрон провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день глава французского государства провел в Киеве встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. После диалога в Москве Макрон и Путин на регулярной основе проводят телефонные разговоры. Также французский лидер поддерживает контакты с Зеленским.