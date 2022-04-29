Пребывание иностранцев в России будет регламентироваться новым законом

29 апр. 17:35

Уже в ближайшее время в России будет принят закон, регулирующий вопросы пребывания в стране иностранцев, - сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Нужно учитывать, что в скором будущем планируется принять новый закон, который будет регулировать все вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране. Здесь нужно провести будет анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие этому законопроекту", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, передает РИА Новости.

Работа уже ведется, но массив законодательства достаточно "пестрый" и требует внимательного отношения, - отметил Медведев, добавив: "Нужно вносить коррективы. В нынешних условиях, видимо, есть смысл воздержаться от заключения новых соглашений, если они не продиктованы насущной необходимостью".