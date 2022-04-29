Акция "Бессмертный полк" в очном формате пройдет в столице Беларуси

29 апр. 17:15

В День Победы, 9 мая, в столице Беларуси пройдет шествие "Бессмертного полка" - проведение акции согласовано с властями Минска, - сообщил ее руководитель стране Валерий Драко.

"Шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая в Минске. Минский городской исполнительный комитет согласовал проведение акции памяти в столице", - говорится в сообщении, передает агентство Sputnik Беларусь.

В акции "Бессмертный полк" в Минске могут принять участие как родственники погибших в Великую Отечественную войну солдат, так и родные участников событий в Афганистане, боевых действий на территории других государств. Всем ее участникам нужно иметь при себе фотографию погибшего на войне родственника, желательно – и георгиевскую ленту, можно взять с собой флаги.

"Этто объединительная акция, и мы приглашаем в это объединительное движение всех", – подчеркнул Драко, добавив, что в акции планируют участвовать и представители религиозных объединений.