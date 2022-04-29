Грузинский футболист Ананидзе завершил карьеру

29 апр. 16:55

Экс-игрок московского "Спартака" и сборной Грузии Джано Ананидзе объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 29 лет.

Ананидзе - воспитанник "Спартака". Он выступал за "красно-белых" с 2009 по 2018 год, в составе которого становился чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

"Бесконечные и необъяснимые травмы были очень утомительными. За свою карьеру я много боролся, испытывал много боли, много раз был на операционном столе. Я никогда не жалел сил и энергии, чтобы снова и снова вставать и играть на радость себе и болельщикам. Благодаря всему этому я играл во многих командах, завоевал титулы, заслужил аплодисменты и любовь зрителей. Я правда очень расстроен, но я думаю, что уже пора", - написал футболист в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

В сезоне-2013/14 Ананидзе выступал на правах аренды за "Ростов" и завоевал с ним Кубок России. Также он играл за самарские "Крылья Советов" и кипрский "Анортосис". В 2020 году он перешел в "Ротор", но не сыграл в составе волгоградской команды ни одной игры. Последним его клубом было батумское "Динамо".