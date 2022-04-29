В ЦБ РФ поддерживают решение о консолидации ВТБ, РНКБ и "Открытия"

29 апр. 16:19

Банк России поддержал предложение о консолидации банков ВТБ, РНКБ и "Открытия", сообщила в пятницу во время пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По данным издания "Коммерсант", глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации - "Открытие" и РНКБ.

"Что касается консолидации банков, мы поддержали это решение исходя из следующего: мы готовили "Открытие" к продаже в рынок", - объяснила глава ЦБ.

По ее словам, велась работа с потенциальными инвесторами, они были, однако в обозримой перспективе государство не видит возможности продать банк "Открытие" в рынок. "И понимаем, что мы как регулятор банковский не можем долго быть собственником банка. В этих условиях, на наш взгляд, это разумное решение", - рассказала Набиуллина.

Глава регулятора уточнила, что говорить про сделку пока рано. "Конфигурации сделки еще нет, это все в процессе обсуждения. Поэтому говорить рано про сделку по объединению", - сказала Набиуллина.