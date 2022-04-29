Курорты Краснодарского края посетили около 3 млн туристов с начала года

29 апр. 16:09

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела совещание по подготовке к предстоящему летнему сезону на курортах Краснодарского края.

В обсуждении приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, главный санитарный врач края Мария Потемкина, министр здравоохранения края Евгений Филиппов, мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"С начала года наш регион уже посетили около 3 миллионов туристов, что выше показателей прошлого года на 3%. За 10 дней майских праздников мы планируем принять порядка 600 тысяч гостей. Глубина бронирования на сегодняшний день достигает 5 месяцев. На лето уже забронировано практически 50% номерного фонда Черноморского побережья",- сообщил Руппель.

Он отметил, что подготовка к лету в крае началась еще в феврале. С 1 мая в регионе начнет работу постоянно действующий летний штаб, координирующий все отраслевые структуры, задействованные в обслуживании гостей.

"Для наших туристов будут доступны 547 пляжей Азово-Черноморского побережья. Причем все они будут иметь единый архитектурный облик и набор понятных для гостей качественных услуг - благодаря профильному стандарту, который мы утвердили в прошлом году", - добавил он.

Сочи на майские ждет 250 тыс гостей, рассказал Копайгородский. Для отдыхающих в этом году будет благоустроено 188 пляжных территорий на курорте.