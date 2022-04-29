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Ильхам Алиев поздравил народ Азербайджана по случаю праздника Рамазан

Ильхам Алиев поздравил народ Азербайджана по случаю праздника Рамазан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил народ Азербайджана по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас и азербайджанцев всего мира со священным праздником Рамазан, передаю вам самые добрые пожелания", - сказано в поздравлении.

Он отметил, что Рамазан является одним из священных месяцев, призывающих людей к благим делам, единству и равенству, дарящих им радость моральной чистоты, победы над корыстью и душевно-нравственного совершенства.

"Ислам исторически играл важную роль в утверждении единства, солидарности и образцовой среды толерантности в азербайджанском обществе. Наш народ, всегда демонстрировавший глубокую привязанность к национально-духовным ценностям, и сегодня достойно хранит свои обычаи и традиции, религиозные обряды и церемонии, в том числе каждый год с особым торжеством отмечает праздник Рамазан", - подчеркнул президент.

Ильхам Алиев напомнил, что благодаря победе Азербайджана в Карабахской войне на освобожденных землях возрождается жизнь, восстанавливаются историко-культурное наследие, места поклонения, а в мечетях раздается азан. Он также с почтением отдал дань памяти шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

"Мы провожаем Рамазан, венчающий одиннадцать месяцев, с чувством благодарности и душевным упоением. Верю, что благодаря вашим молитвам во имя прогресса и процветания нашей страны Всевышний Творец ниспошлет нашему народу свою милость. "Еще раз передаю всем вам сердечные праздничные поздравления, желаю вашим семьям счастья, а вашим домам – достатка. Пусть Аллах примет ваш пост", - заключил глава государства.

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