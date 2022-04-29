29 апр. 16:01

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил народ Азербайджана по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас и азербайджанцев всего мира со священным праздником Рамазан, передаю вам самые добрые пожелания", - сказано в поздравлении.

Он отметил, что Рамазан является одним из священных месяцев, призывающих людей к благим делам, единству и равенству, дарящих им радость моральной чистоты, победы над корыстью и душевно-нравственного совершенства.

"Ислам исторически играл важную роль в утверждении единства, солидарности и образцовой среды толерантности в азербайджанском обществе. Наш народ, всегда демонстрировавший глубокую привязанность к национально-духовным ценностям, и сегодня достойно хранит свои обычаи и традиции, религиозные обряды и церемонии, в том числе каждый год с особым торжеством отмечает праздник Рамазан", - подчеркнул президент.

Ильхам Алиев напомнил, что благодаря победе Азербайджана в Карабахской войне на освобожденных землях возрождается жизнь, восстанавливаются историко-культурное наследие, места поклонения, а в мечетях раздается азан. Он также с почтением отдал дань памяти шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

"Мы провожаем Рамазан, венчающий одиннадцать месяцев, с чувством благодарности и душевным упоением. Верю, что благодаря вашим молитвам во имя прогресса и процветания нашей страны Всевышний Творец ниспошлет нашему народу свою милость. "Еще раз передаю всем вам сердечные праздничные поздравления, желаю вашим семьям счастья, а вашим домам – достатка. Пусть Аллах примет ваш пост", - заключил глава государства.