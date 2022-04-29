Лавров и Мирзоян поговорили о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией

29 апр. 15:53

В пятницу, 29 апреля, министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Главной темой переговоров стали реализация договоренностей по итогам официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию 19-20 апреля и мероприятия, приуроченные к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Арменией.

Лавров и Мирзоян также поговорили о реализации трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, главы внешнеполитических ведомств обсудили запуск комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и проектную деятельность по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.