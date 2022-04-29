Грузия наполовину готова к вступлению в ЕС

29 апр. 15:45

Правительство Грузии заполнило первую часть опросника для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС, работа над второй частью продолжается, сообщил в пятницу на брифинге глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.

Министр добавил, что документ 2 мая будет передан Еврокомиссии.

"Первая часть опросника была подготовлена при очень активном участии всех государственных органов, была проделана большая работа. И правительство Грузии в понедельник передаст эту часть Еврокомиссии", - рассказал Дарчиашвили.

Глава МИД Грузии отметил, что вторая часть опросника является более технической и конкретной. Документе содержит около 2300 вопросов, правительство продолжает работать над его заполнением.

Отметим, что изначально Грузия планировала подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, однако власти страны решили ускорить процесс. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз 3 марта 2022 года.