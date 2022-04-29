В Музее Востока открылась выставка "Евгений Лансере в Дагестане"

29 апр. 15:21

В Москве в залах Государственного музея Востока открылась выставка произведений художника Евгения Лансере, представителя легендарной династии Лансере-Бенуа-Серебряковых.

Классик отечественного искусства Евгений Лансере занимался станковой и печатной графикой, живописью, театрально-декорационным искусством, он создавал проекты изделий для фарфорового и стекольного заводов Санкт-Петербурга и гранильных фабрик в Петергофе и Екатеринбурге.

Многие годы творческой жизни Евгения Лансере прошли на Кавказе. Художник неоднократно бывал там в разные времена — мирные и военные. В течение 40 лет он приезжал туда, временами подолгу жил, работал и преподавал. Выставка произведений Евгения Лансере продлится до 29 мая.