Путин и Токаев не обсуждали выход Казахстана из ЕАЭС

29 апр. 15:17

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев не обсуждали в ходе телефонного разговора вопрос возможного выхода Казахстана из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее сегодня сообщалось, что 29 апреля лидеры РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные разговор. Стороны поговорили об актуальных вопросах двусторонней повестки дня и перспективах дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества. Также обсуждалось взаимодействие в рамках ОДКБ.