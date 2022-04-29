СМИ: владелец "Манчестер Сити" помогает российским бизнесменам и чиновникам

29 апр. 15:08

Владельца английского "Манчестер Сити" Шейха Мансура заподозрили в связях с российскими бизнесменами и чиновниками.

По данным агентства Bloomberg, он помогает богатым россиянам перевести деньги в Арабские Эмираты.

Шейх Мансур, будучи членом правящей королевской семьи Абу-Даби, и раньше занимался развитием отношений России и ОАЭ, однако после начала спецоперации на Украине к нему стали обращаться чаще, и владелец футбольного клуба оказал обратившимся помощь.

Отмечается, что с шейхом по вопросу инвестиций связывались высокопоставленные чиновники правительства, бизнесмены и главы крупных российских компаний. При этом некоторые из них захотели приобрести недвижимость в Дубае, другие нуждаются в помощи в открытии банковских счетов и компаний. Это вызвано тем, что Эмираты не ввели никаких санкций против РФ.

Стоит добавить, что Шейх Мансур и МИД ОАЭ отказались от комментариев.