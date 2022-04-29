Президент Абхазии обсудил в Москве вопросы сотрудничества с Россией

29 апр. 15:04

Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву обсудил вопросы российско-абхазского сотрудничества.

"Завершился рабочий визит президента Абхазии в Москву. В российской столице глава государства встретился с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно, также провел переговоры с его заместителем Дмитрием Козаком. Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества", - сообщает пресс-служба президента республики в пятницу.

Также в Москве Бжания встретился с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым и провел ряд других переговоров.