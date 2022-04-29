Ветераны ВОВ в Узбекистане получат по $1350 ко Дню Победы

29 апр. 14:52

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев установил единовременное денежное вознаграждение ветеранам Великой Отечественной войны в размере 15 млн сумов (около $1350) в связи с Днем Победы, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

"Накануне 9 мая гражданам страны - ветеранам войны, узникам концлагерей и пережившим блокаду Ленинграда будет выплачено по 15 млн сумов", - написал он в своем Telegram-канале, ссылаясь на указ узбекского лидера.

Он также добавил, что с 1 июня в Узбекистане ветераны войны и инвалиды, одинокие пожилые люди также будут получать ежемесячные надбавки в размере 270 тыс сумов ($24) для продуктов питания и предметов гигиены. Кроме того, им будут ежегодно компенсировать 4 млн сумов ($360) на одежду.