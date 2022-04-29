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Железнодорожные билеты в Узбекистане можно оплачивать картой "Мир"

Железнодорожные билеты в Узбекистане можно оплачивать картой &quot;Мир&quot;

В Узбекистане стало возможно оплачивать железнодорожные билеты российской картой "Мир", сообщает "Узбекистон темир йуллари".  

"Из-за введенных антироссийских санкций российские платежные системы отключены от сервиса Stripe и не могут осуществлять электронную коммерцию. Единый агрегатор платежных систем Paysys, зарегистрированный в Узбекистане, представляет российскую платежную систему "Мир". Теперь этой картой можно оплатить покупку билета на поезда, курсирующие по Узбекистану", – рассказали в компании.

Это даст возможность путешествий по стране россиянам, которые приехали на короткий срок или пока не успели оформить пластиковую карту местного банка.

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