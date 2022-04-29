Железнодорожные билеты в Узбекистане можно оплачивать картой "Мир"

29 апр. 14:33

В Узбекистане стало возможно оплачивать железнодорожные билеты российской картой "Мир", сообщает "Узбекистон темир йуллари".

"Из-за введенных антироссийских санкций российские платежные системы отключены от сервиса Stripe и не могут осуществлять электронную коммерцию. Единый агрегатор платежных систем Paysys, зарегистрированный в Узбекистане, представляет российскую платежную систему "Мир". Теперь этой картой можно оплатить покупку билета на поезда, курсирующие по Узбекистану", – рассказали в компании.

Это даст возможность путешествий по стране россиянам, которые приехали на короткий срок или пока не успели оформить пластиковую карту местного банка.