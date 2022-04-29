Пожар в жилом доме в Казахстане унес жизни четырех человек

29 апр. 14:16

Жертвами пожара в селе Майское Акжарского района Северо-Казахстанской области стали четверо человек, сообщает пресс-служба департамента ЧС по региону.

Сигнал о возгорании в частном жилом доме поступил в 03:28 по местному времени. Населенный пункт находится в 53 км от ближайшей пожарной части. По словам соседей, в доме находились люди.

К моменту прибытия пожарных дом уже горел открытым пламенем, а соседи вынесли из здания тело женщины 1963 года рождения. В ходе ликвидации огня были найдены тела хозяина дома, 1958 года рождения, и его гостей, 1975 и 1967 годов рождения. Также огнеборцы вынесли из жилого дома один газовый баллон.

"Со слов соседей, погибшие регулярно употребляли спиртные напитки", - сказано в сообщении.

Возгорание удалось локализовать к 05:00 и ликвидировать в 05:40. В тушении были задействованы 14 пожарных и 4 единицы техники. Дом полностью сгорел, причина пожара и сумма материального ущерба устанавливаются.